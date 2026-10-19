Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, bugün DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Ankara'da görüşecek. Saat 12.30'da Yeni Parti Genel Merkezi'nde başlaması planlanan toplantıda, siyasi süreçte gelinen aşama ve bundan sonraki adımların ele alınması bekleniyor.

Siyasi partiler arasındaki temaslar kapsamında gerçekleşecek. Buluşmada, yeni açılım sürecine dair gelişmeler değerlendirilecek. DEM Parti'nin daha önce duyurduğu parti ziyaretleri çerçevesinde yapılacak görüşmede, önümüzdeki döneme ilişkin beklentilerin de gündeme gelmesi öngörülüyor.

MECLİSTEKİ İZLEME KOMİSYONU GÜNDEMDE

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, daha önce AKP yetkilileri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşmeler gerçekleştirmişti. Görüşmelerde sürecin geldiği aşama, çerçeve yasa sonrasında yapılması öngörülen yasal düzenlemeler ve Meclis’te kurulacak İzleme Komisyonu gündeme gelmişti.

Öte yandan Meclis’te kurulması planlanan İzleme Komisyonu’na ilişkin temasların da önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un komisyonun yapısı ve çalışma esaslarına ilişkin siyasi partilerin temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştireceği belirtiliyor. Komisyonun üye sayısı ve yapısının, siyasi partilerle yapılacak görüşmelerin ardından netleşmesi bekleniyor.

Numan Kurtulmuş, daha önce yaptığı açıklamada Meclis’in açılmasıyla birlikte İzleme Komisyonu’nun hızlı bir şekilde kurulacağını belirtmişti. Ancak komisyonun kuruluşuna ilişkin görüşmeler geciktirilerek, bu haftaya bırakıldı.