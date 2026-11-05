Küresel enerji piyasalarında dalgalanan fosil yakıt fiyatları baskı yaratırken, İspanya’nın son yıllarda hız kazandırdığı yenilenebilir enerji hamlesi somut kazanımlar sağlamaya devam ediyor. Rüzgar ve güneş enerjisinin ulusal enerji üretimindeki payını rekor seviyelere çıkaran ülke, ithal doğal gaza olan bağımlılığını belirgin biçimde azaltarak bu düşüşü doğrudan tüketici faturalarına yansıtmayı başardı.

DOĞAL GAZ BAĞIMLILIĞI AZALIYOR

Uygulanan stratejik enerji politikaları, İspanya’yı Avrupa genelinde hissedilen enerji krizinin yıkıcı etkilerinden büyük oranda korudu. Temiz kaynaklardan üretilen elektriğin birim maliyetinin geleneksel doğal gaz santrallerine kıyasla çok daha düşük seyretmesi, İspanya toptan elektrik fiyatlarının Avrupa Birliği ortalamasının altında kalmasını sağladı. Resmî veriler, kimi dönemlerde ülkenin anlık elektrik talebinin neredeyse tamamının yenilenebilir kaynaklarla karşılandığını gösteriyor.

CİDDİ BİR KALDIRAÇ GÖREVİ

Elde edilen maliyet avantajı, sadece hanehalkının bütçesini rahatlatmakla kalmayıp İspanyol sanayisi için de ciddi bir kaldıraç görevi görüyor. Özellikle enerji yoğun sektörlerde üretim giderlerinin gerilemesi, yerli üreticilerin küresel arenadaki rekabet gücünü doğrudan artırıyor.

AVRUPA İÇİN ÖRNEK MODEL

Fosil yakıtlara bağımlılığı sonlandırma konusundaki kararlılık ile elverişli coğrafi koşulların teknolojik yatırımlarla buluşması, enerji bağımsızlığı peşindeki diğer AB ülkeleri için İspanya'yı güçlü bir referans merkezi konumuna taşıyor.

Enerji uzmanları, temiz enerji altyapısına yapılacak sürekli yatırımların hem iklim hedeflerine ulaşmada hem de ekonomik fiyat istikrarını güvenceye almada en kritik anahtar olduğunu belirtti.