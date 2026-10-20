Ankara’da önceki gün ölen eski Manisa Milletvekili Hasan Gülay için dün TBMM’de tören düzenlendi.

Törene, Gülay’ın yakınlarının yanı sıra YENİ Parti lideri Özgür Özel, eski Meclis Başkanı Bülent Arınç ile butlan yönetimindeki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile milletvekilleri katıldı.

Özel ile Kılıçdaroğlu törende tokalaşırken, YENİ Parti liderinin Kılıçdaroğlu’nun yüzüne bakmadan tokalaşması dikkatlerden kaçmadı.

Özel’den erken seçime ret: Bir ay kala olmaz

Özel, “Altı ay içinde yapılacak bir erken seçimi tartışabiliriz ancak normal tarihine 1 ay kala yapılacak bir seçim talebini asla kabul etmeyiz” dedi.

YENİ Parti lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’un, erken seçime ilişkin 2028 mart veya nisan ayını işaret etmesine tepki gösterdi. Erken seçime ilişkin açıklamalar yapan Özel, şunları söyledi:

‘KURŞUN ASKER KİM?’

“AKP’nin 280 vekili var. MHP’yi ilave ettiğinizde desteğe ihtiyaç duydukları açık. Biz seçimleri 1 ay önceye almayı anayasaya aykırı bir işin arkasından dolanmak olarak gördüğümüz için asla böyle bir işin parçası olmayız. Bunun dışında iki grup kalıyor. Zaten İYİ Parti’nin yaklaşımı ortada ve sayısı yeterli değil bu anlamda. Sayın eş genel başkanlar bizim öyle bir gündemimiz yok diyorlar.

Sayın Uçum o zaman o tarihi kimden aldığını açıklasın. Mehmet Uçum eğer butlan ile müdahale ettikleri siyasi partinin grubunu söylüyorsa ya Mehmet Uçum açıklasın ya da herkes kendi pozisyonunu tayin etsin. Sorun Saray’da oturanların kendini Meclis’in üzerinde görmesi. Biz o kurşun askerlerin içinde değiliz, kimin olduğunu merak ediyoruz.”

YENİ Parti lideri, “Bizim tutumumuz bu noktada net. Birkaç hafta öne almayı erken seçim olarak görmüyoruz. Ülkeyi yönetememenin kabulü olarak 60 gün sonraya, mart ayına seçim yapalım derlerse onu ben kurullarımla değerlendiririm. Ama kaç kaç kaç, 1 ay önce seçim yap onu kabul etmeyiz o konuda baştan aldığımız bir karar var” diyerek, erken seçime kapıları kapattı.

‘Tarihin doğru tarafında imzamızın arkasındayız’

Ziyaretleri için DEM Partili başkanlara teşekkür eden Özel, çözüm sürecine ilişkin bir soruya şu karşılığı verdi:

“Türkiye’deki barış sürecinde, terörün sona ermesi, silahların bırakılması, çatışmaların bir daha geri gelmemek üzere son bulmasında, bu topraklar üzerinde yaşayan hiç kimsenin zararı yoktur. Biz, bu noktada ‘Tarihin doğru tarafında yer almak gerekir’ dediğimiz ilk günkü tutumumuzu son ana kadar değiştirmedik ve bu durumumuzu tekrar teyit ediyoruz.”

KURTULMUŞ’A ÇAĞRI

Meclis’te hazırlanan rapora işaret eden Özel, “Bu konuda pozisyonumuz rapora attığımız imzayla sınırlıdır” dedi.

Bakırhan ise “Çerçeve yasa uygulamaya geçsin, yapılan hukuki düzenlemeleri toplum bekliyor” diyerek Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un sorumluluk alması gerektiğini söyledi. / Deniz AYHAN