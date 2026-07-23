Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekonomi gündeminin en kritik virajlarından biri olan yeni faiz kararını bugün veriyor. Başkan Fatih Karahan öncülüğünde toplanacak olan Para Politikası Kurulu (PPK), saat 14.00'te yılın beşinci faiz oranını kamuoyu ile paylaşacak. Finans dünyası, sadece açıklanacak rakamlara değil, karar metninin satır aralarına gizlenmiş mesajlara da kilitlenmiş durumda.

KARAR METNİNDE 'JEOPOLİTİK' VE 'ENFLASYON' ŞİFRESİ

Bugün saat 14.00'te yapılacak duyuruda faiz oranı kadar, yayımlanacak metnin içeriği de piyasalar için hayati önem taşıyor. Küresel ölçekte yaşanan jeopolitik gerilimlerin metinde nasıl bir yankı bulacağı ve enflasyonla mücadeleye dair yapılacak vurgular uzmanların merceğinde olacak. Alınacak karar ve kullanılacak dil, gelecek dönemin para politikası çerçevesi açısından çok güçlü bir öncü sinyal niteliği taşıyor.

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ NETLEŞTİ

Kritik toplantı öncesinde piyasanın nabzını tutan AA Finans'ın beklenti anketi de sonuçlandı. 16 ekonomistin katılım sağladığı araştırmaya göre, uzmanların tamamı politika faizinde herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceği görüşünde birleşti. Temmuz ayı için PPK beklentilerinin medyanı, faizin yüzde 37'de sabit bırakılacağı yönünde şekillendi. Öte yandan, uzmanların yıl sonu politika faizi beklentisinin medyanı ise yüzde 35 olarak hesaplandı. Yani yıl sonuna kadar TCMB'den 200 baz puanlık indirim beklentisi hala korunuyor.

ÖNCEKİ TOPLANTIDA NELER YAŞANMIŞTI?

Bugün Fatih Karahan başkanlığında beşinci kez toplanacak olan kurul, bir önceki ay düzenlenen toplantıda politika faizine dokunmamıştı. Merkez Bankası, haziran ayındaki Para Politikası Kurulu kararında bir hafta vadeli repo faiz oranını yüzde 37 seviyesinde sabit tutarak beklemeye geçmişti. Şimdi tüm dikkatler, bugün saat 14.00'te Ankara'dan gelecek yeni karara çevrildi.