Merkez Bankası'nın, geçtiğimiz yılın son toplantısında politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 45 seviyesine çektiği biliniyor. Bugünkü toplantı öncesinde yapılan beklenti anketine katılan tüm ekonomistler, Merkez Bankası'nın aynı oranda, yani 250 baz puanlık bir indirim yaparak politika faizini yüzde 42,5 seviyesine çekeceğini öngörüyor.

YIL SONU FAİZ BEKLENTİSİ

Ekonomistlerin, yıl sonu için politika faizi beklentileri ise daha düşük. Anket sonuçlarına göre, yıl sonunda uygulanacak faiz oranı için ekonomistlerin medyan tahmini yüzde 30 seviyesinde.

YAŞANAN SON GELİŞMELER

Merkez Bankası'nın faiz kararları, Türkiye'nin ekonomik görünümü ve enflasyon verileriyle doğrudan bağlantılı. Arka arkaya gelen iki faiz indirimi ve açıklanan son enflasyon verileri, bugünkü toplantıya dair beklentilerin oluşmasına zemin hazırladı. Faiz indirimleri, ekonomideki genel gidişatı şekillendirirken, piyasalarda da büyük bir merakla bekleniyor.

Bugün açıklanacak faiz kararı, hem iç piyasalar hem de uluslararası yatırımcılar için kritik öneme sahip.