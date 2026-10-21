Ekonomistler 100 baz puanlık indirimle faizin yüzde 36’ya çekileceğini tahmin ediyor. Faiz indirimi ihtimali kadar, indirimin faiz-enflasyon sarmalı, yüksek faiz sorunlarından sıklıkla dert yanan reel sektöre olası yansımaları da gündemde yer alıyor. TCMB, eylüldeki Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tuttu.

‘SABİT KALIR’

Avrupa’nın ana finans merkezlerinden Societe Generale ise TCMB’nin politika faizini yüzde 37’de sabit tutmasını bekliyor. Societe Generale, tahmininin gerekçesi olarak enflasyon beklentilerindeki katılığı gösterdi. Kuruma göre, ekonomik büyümedeki yavaşlama ve likidite koşullarındaki sıkışıklığa rağmen enflasyon beklentilerinin yüksek seyrini koruması, TCMB’yi daha temkinli bir duruşa yöneltebilir. Raporda, büyümedeki ivme kaybı ve likidite sıkışıklığının ilerleyen dönemde para politikasında gevşemeyi destekleyebileceği belirtildi. Kurum, dezenflasyon sürecinin kademeli ilerlemesi nedeniyle ekim toplantısında faiz indirimi beklemiyor.

Kayıpların ardından %3.22 yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, düne yüzde 0.38 artışla 11 bin 474 puandan başladı. İstanbul’da BIST 100 endeksi günü ise yüzde 3.22 yükselişle 11 bin 798 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 1.83, holding endeksi ise yüzde 2.81 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında tek kaybettiren ise yüzde 5.29 ile finansal kiralama faktoring oldu.