Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin verdiği mutlak butlan kararının ardından partinin yönetimi Kemal Kılıçdaroğlu'na geçti. Kılıçdaroğlu yönetimi, mahkemenin verdiği tedbir kararını gerekçe göstererek olağanüstü kurultay taleplerini gündemine almazken, CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel'e destek veren delegeler ise 1 Haziran'dan itibaren noter kanalıyla olağanüstü kurultay için imza toplamaya başladı. İMZALAR GENEL MERKEZ'E TESLİM EDİLDİ Olağanüstü kurultay çağrısı kapsamında toplanan imza sayısı 1133'e ulaşırken, İstanbul'dan 170 delegenin imzasını geri çekmesinin ardından noter onaylı imza sayısı 833 olarak netleşti. Delegeler tarafından toplanan imzalar 17 Haziran'da CHP Genel Merkezi'ne teslim edildi. İmzaları veren delegeler, 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38'inci Olağan Kurultay'da seçilen parti organlarının görevde olduğunu vurgulayarak, başvuruların işleme alınması için Genel Merkez'e 10 günlük süre verdi. SÜRENİN DOLMASININ ARDINDAN YARGI SÜRECİ BAŞLAYACAK Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, 26 Haziran'da sona erecek sürenin ardından izlenecek yol haritası da netleşti. İmzaların işleme alınmaması halinde delegeler, parti tüzüğünün ihlal edildiği gerekçesiyle sulh hukuk mahkemelerine başvuracak. Mahkemeye yapılacak başvurularda, olağanüstü kurultayın toplanmasının zorunlu olduğunun tespit edilmesi talep edilecek. Süreçte mahkeme, öncelikle gerekli delege çoğunluğunun sağlanıp sağlanmadığını inceleyecek. Yapılacak değerlendirme sonucunda yasal ve tüzüksel şartların oluştuğu kanaatine varılması halinde ise olağanüstü kurultayın toplanmasına karar verilebilecek.

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