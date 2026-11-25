Fon gündemine ilişkin yürütülen çalışmalar ve son gelişmeler hakkında kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla ortak basın toplantısı düzenlenecek. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanı sıra Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katılacak.
TOPLANTI SAAT 19.00'DA BAŞLAYACAK
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Basın Salonu'nda gerçekleştirilecek toplantının yarın saat 19.00'da başlaması planlanıyor. Üç isim, fon meselesine ilişkin gelinen son nokta hakkında açıklamalarda bulunarak mevcut duruma dair bilgi paylaşacak.
SORULARI YANITLAYACAKLAR
Ortak basın toplantısında açıklamaların ardından basın mensuplarının sorularına da yanıt verilecek. Böylece fon meselesine ilişkin merak edilen konuların toplantıda ele alınması bekleniyor.