MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Burada konuşan Bahçeli, MHP ile ilgili dikkat çeken mesajlar verdi. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de konuşan Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle oldu:

"Gerçekle arasına mesafe koymuş olan bu anlayış köklerle değil yapraklarla uğraşmakta, gerçeğe sırtını dönüp ömrünü tamamlamış bir söyleme teslim olmaktadır. Düşünceleri aklın mayasıyla yoğurma kabiliyetini kaybeden anlayış, ülke, bölge ve dünya gündemini basit çıkarları doğrultusunda değerlendirmekte, devletten, milletten ve gerçekliklerden kopmuş görüntü vermektedir. Öte yandan son günlerde CHP zihniyetini temsil eden bazı belediye başkanlarının çürümenin had safhasına ulaşmış olmalarını ve milletin kendilerine emanet ettiği makamlarını her açıdan istismar ettiklerini görmekten büyük üzüntü duymaktayız. Milletimizin içinde geçtiği bu tarihi dönemeçte yalnızca teşhis koymak kolaycılıktan ibarettir. Asıl olan çare üretmek ve sorumluluk almaktır.

MHP, önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben derken slogan değil fikir, hamasete dayalı propagandayı değil sağduyuyu ifade eder. Değerlere savaş açmaz, değerlere dayalı politika üretir. MHP, hadiseleri günübirlik gelişmelerin dar kalıplarında değerlendiren anlayışın ötesindedir. Bizim bakış açımız devletin bekasını esas alan bakıştır. MHP'nin nazarında dünya güç çekişmesinin sertleştiği, dengelerin hızla değiştiği bir mücadele alanıdır. Bu tabloda Türkiye'nin yeri tesadüflere değil, milli iradeye tayin edilmektedir. MHP gelişmeleri yalnızca izleyen siyasi yapı değildir.

Gerektiğinde yön veren, uyaran, milli duruşu net şekilde ortaya koyan iradenin adıdır. Türkiye'nin önünü görecek sağlam bir vizyona, güçlü bir kararlılığa her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğunu unutmamalıyız. Etrafımızdaki çatışmalar akılla ve tecrübeye dayalı olarak hareket etmemiz gerektiğini göstermektedir.

"ÖLÜM KAPIMIZI ÇALSA DA VEZGEÇMEYİZ"

Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığı, Türk milletinin birliği ve milli değerlerin muhafazası bizim için tartışmaya kapalı bir hakikattir. Bizim kurduğumuz her cümlenin öznesi Türkiye Cumhuriyeti devletidir, nesnesi Türk milletidir, yüklemi devlet ve milletin bekasıdır, kavgamız bunun içindir. Adanmışlığımız bu nedenledir. Asla tereddüt yaşamaz, ölüm kapımızı çalsa da vazgeçmeyiz.

"BARIŞ TAVİZ DEĞİLDİR"

Terörsüz Türkiye, doğru zamanda atılan doğru bir adımdır. Vatan ve millet aşkı ile, devlet millet dayanışması ile yürütülen hayırlı bir sürecin sonucu olacaktır. TBMM'nin aldığı inisiyatif millet adına son derece dikkatli yürütülmekte. Bu tabloyu yakından takip ediyoruz. Bu meselede hiçbir boşluğun, hiçbir tavizin kabulü mümkün değildir. Barış taviz değildir, barış devletin milletin onurunu gözeterek sağlanan dengedir. Türkiye Cumhuriyeti köklü kardeşliğin, ortak kaderin en sağlam teminatıdır. Aziz milletimizin kardeşliğini zedelemeye kimsenin gücü yetmeyecektir.

"OYALANMAYA GEREK YOKTUR"

Oyalanmaya gerek yoktur. Barış teslimiyet değildir, barış taviz değildir; barış, adaletin, kardeşliğin ve milli birliğin birlikte yükseldiği bir ülküdür"