YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Güvenpark’ta eylem yapan er şehit yakınları ve gazileri ziyaret etti. Özel, burada hem süreç yasasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu hem de şehit aileleri ve gazilerin özlük haklarına yönelik taleplerine destek verdi.

'BU YASAYA EVET DESENİZ BİLE...'

Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Erdem Çerçioğlu, süreç yasasına karşı olduklarını belirterek, “Bu yasaya evet deseniz bile şehit aileleri ve gazilerin hiçbiri bunu kabul etmiyor. Hükümet, sanki tüm şehit aileleri bunu istiyormuş gibi bir algı oluşturuyor. Eğer bu yasayla şehit ailelerini ve gazileri mağdur ederseniz hakkımızı helal etmeyiz. Bu sürece karşı duracağınıza inanıyorum” dedi.

ÖZEL: “SİLAHLAR TAMAMEN SUSMALI”

Özgür Özel, süreçle ilgili değerlendirmesinde, “Biz silahların tamamen susmasını, terör örgütünün elinde tek bir silah kalmamasını ve Türkiye’de bir daha kan akmamasını savunuyoruz. Bu sürecin demokratik zeminde ve Meclis’te konuşulması gerektiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

“HASSASİYETLE TAKİP EDİYORUZ”

Sürecin zorluğuna dikkat çeken Özel, “Türkiye’de terörün durdurulmasına yönelik bir süreç yürütülüyor. Bu süreçte tüm hassasiyetleri dikkatle takip ediyoruz. Şehit ailelerinin ve gazilerin yüzüne bakamayacağımız hiçbir adımın içinde olmayız” dedi.

“DÜZENLEME BEKLENTİLERİ KARŞILAMIYOR”

Şehit yakınları ve gaziler için hazırlanan düzenlemeye ilişkin eleştirilerini dile getiren Özel, “Gazilerin ve şehit ailelerinin sorunları çözülüyormuş gibi bir izlenim yaratılmasını samimiyetsiz buluyoruz. 19 maddelik kanunun her aşamasını takip edeceğiz. Er gazilerin ve şehit ailelerinin beklentilerinin karşılanmadığını görüyoruz” diye konuştu.

“BU SORUN ÇÖZÜLMELİ”

Şehit yakınları ve gazilerin taleplerine değinen Özel, “5 bin 500 kişiden bahsediyoruz. Kolunu, bacağını, gözünü kaybetmiş insanların ve ailelerinin sorunları artık çözülmeli. Bunun devlete getireceği yük nedir ki? Bu mesele artık çözülmelidir” ifadelerini kullandı.

ÜMİT ÖZDAĞ: 'ÖZEL'E SESLENİYORUM'

Bugün basın toplantısı düzenleyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, süreç yasasıyla ilgili Özgür Özel'e çağrıda bulundu.

Özdağ, "Yeni Parti lideri Özgür Özel'e sesleniyorum. Bugün karar günü siyasette herkes tarafını seçecek. Muhalefetin 'Terörsüz Türkiye' sürecine karşı durmasını bir borç biliyoruz. Özgür Özel gelin devletin tasfiyesine ortak olmayın. Yasaya 'evet' derseniz bu nasıl bir muhalefet olacak? Onay vermek 'ben iktidarın gizli ortağıyım' demektir. 'Türkiye'nin demokratikleşmesi için yasaya evet diyoruz' demeyin. Çünkü buna kimse inanmaz. Başbuğ Türkeş'in oğlu da bu yasaya evet demeyecektir. Sayın Erbakan ve Dervişoğlu'nu da tebrik ediyorum. Müsavat Başkan Allah yardımcınız olsun" ifadelerini kullandı.