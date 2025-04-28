Türkiye'deki tüm yatırımcıları yakından ilgilendiren değişikliğin Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor. Mevduat ve fonlarda stopaj oranlarına dair kararın Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra uygulamaya geçirilmesi bekleniyor.

30 Nisan 2025'te yeni stopaj oranlarının belirlenmesi ya da aynı şekilde devam etmesi bekleniyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın son faiz artırım hamlesi sonrasında stopaj oranlarında artışa gidilmesi ihtimali mevduat faizinde bir miktar gerilemeyi ifade etmiş olacak. Bu durum da Merkez Bankası'nın faiz artırım hamlesini tetikleyebilir.

STOPAJ HANGİ BÖLGEDE?

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan düzenleme ile mevduat ve fon gelirlerinde uygulanan stopaj oranlarında artışa gidildi.

Yeni düzenlemeye göre, mevduat hesaplarında 6 aya kadar vadelerde stopaj oranı yüzde 15’e, 1 yıla kadar vadelerde yüzde 12’ye, 1 yıldan uzun vadelerde ise yüzde 10’a çıkarıldı.

Fonlara uygulanan stopaj oranlarında ise fon türüne göre farklılıklar belirlendi. Hisse senedi yoğun, katılım hisse senedi yoğun ve serbest hisse senedi yoğun fonlarda stopaj oranı yüzde 0 olarak korunurken; değişken fonlar, fon sepeti fonları, diğer katılım fonları, borçlanma araçları fonları, kıymetli maden fonları, para piyasası fonları ve diğer serbest fonlarda stopaj oranı yüzde 15 olarak uygulanacak.

Ancak, bir yıldan uzun süreyle elde tutulan ve portföyünün yüzde 50’sinden fazlası yerli hisse senetlerinden oluşan değişken fonlarda stopaj oranı yüzde 0 olacak.

Öte yandan, hisse senedi yoğun fonların katılma payları ile iki yıldan uzun süre elde tutulan girişim sermayesi yatırım fonu ve gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kazançlara uygulanan yüzde 0 stopaj oranında herhangi bir değişikliğe gidilmedi.

Bankalar tarafından yurt içinde ihraç edilen borçlanma araçlarından elde edilen gelirlerde ise 1 yıldan kısa vadeli olanlarda stopaj oranı yüzde 15, daha uzun vadeli olanlarda ise yüzde 10 olarak belirlendi.

YATIRIMCIYA ETKİSİ NE OLACAK?

Yatırımcılara yönelik getirilen yeni düzenlemeyle birlikte, sadece yeni açılacak mevduat hesapları ve yeni alınacak fonlar için güncellenmiş stopaj oranları geçerli olacak. Halihazırda bulunan mevduat ve fonlar için mevcut stopaj oranlarında herhangi bir değişiklik yapılmayacak.

Ancak, mevcutta fonu bulunan yatırımcıların portföylerine yeni fon eklemeleri durumunda, eski fonlar da dahil olmak üzere tüm fonlara yeni stopaj oranı uygulanacak. Bu durumda, yatırımcıların fonlarına ekleme yaparken dikkatli olmaları gerekiyor.

Yatırımcılar, mevcut fonlarına ekleme yapmak yerine, başka bir aracı kurum üzerinden aynı fonu satın almaları halinde, eski fonlarını eski stopaj oranıyla koruma imkânına sahip olacak.