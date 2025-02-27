MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin teröristbaşı Abdullah Öcalan'a yönelik başlayan süreçte İmralı heyeti üçüncü kez İmralı'ya gitti. Saat 17.00'de İstanbul'da yapılması beklenen açıklama öncesi İmralı'dan gelecek çağrı metninin detayları sızdı.

"AÇIKLAMA TEK SAYFA"

CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova metnin içeriğine dair bilgiler paylaştı. Buna göre açıklama tek sayfalık olacak. Açıklamayı teröristbaşı Öcalan'ın mı yoksa başka bir ismin mi okuyacağına dair bilgiler netleşmedi.

Canova, metinde terör örgütü PKK'nın artık silahlı mücadeleyi sürdürmesinin bir anlamının kalmadığının vurgulanacağını belirtti.

"ARTIK SİLAH BIRAKMA GEREKLİLİK"

Canova şu ifadeleri kullandı:

-Artık silah bırakmanın bir gereklilik olduğuna atıfta bulunması ve siyasi düzlemde demokratik mücadeleyi işaret etmesi bekleniyor aynı zamanda Öcalan'ın PKK'yı feshettiğini açıklaması da yine beklentiler arasında tam ifadesi ne olacak hep birlikte göreceğiz ama büyük ihtimalle kendisi örgüt ele başı olarak fesih kararı alacak gibi duruyor.

-Peki bu çağrıyı niçin yapacak karşılığında ne aldı? Edindiğim bilgilere göre hiçbir pazarlık yok açıklamasında da silah bırakmayı ve feshi şarta bağlamaması neden feshettiğini gerekçeleri ile açıklaması beklentisi çok yüksek. Her fırsatta bu çağrının devlete değil PKK'ya yani terör örgütüne yönelik olacağı zaten vurgulanmıştı PKK'nın tüm uzantılarını kapsıyor.

'ASRIN ÇAĞRISI' VURGUSU

DEM Parti'den saat 17:00'de Taksim'de bulunan bir otelde yapacağı çağrı için basın mensuplarına "Asrın Çağrısı" yazılı akreditasyon kartı verdiği görüldü.

VAN'DA LED EKRAN KURULDU

DEM Parti Van İl Başkanlığı, İmralı Heyeti’nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile yapacağı görüşmenin ardından İstanbul’da düzenleyecekleri basın toplantısının takip edilebilmesi için Van Kent Meydanı'na LED ekran kurdu.