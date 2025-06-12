Dolar/TL güne 39.2 seviyesinin hemen altında yatay başlarken piyasada faiz indirimi zamanlamasını kestirmek için gecelik faizler ve Merkez Bankası'nın (TCMB) son dönemde değişikliğe gittiği fonlama kompozisyondaki gelişmeler takip edilecek.

Kurun güne başladığı 39.19 seviyesine göre TL'nin yıl başından bu yana kaydettiği değer kaybı yüzde 9.7 oldu. TL Mart ayındaki sert değer kayıpları ve dalgalanmanın ardından son haftalarda yatay seyretti.

Dünya borsaları ve dolar, ABD enflasyon verisi ve ABD ile Çin arasında varılan ticaret mutabakatının ardından gerilerken, yatırımcılar somut adım beklediği anlaşmaya temkinli yaklaştı.

Ortadoğu'da artan gerilim ve gümrük vergilerine ilişkin endişelerin devam etmesi de küresel risk iştahını azalttı.

İç gündemde bugün Nisan ayı sanayi üretim endeksi ile Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerinin bir bölümü yer alıyor. Bugün ayrıca Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de saat 10.00'da NTV canlı yayınına katılacak.

Öte yandan bugün TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) toplantısında YİK Başkanı Ömer Aras ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan'ın açılış konuşmaları da izlenecek.

PİYASALAR TCMB'NİN FONLAMASINI YAKIN TAKİPTE

Merkez Bankası'nın (TCMB) ara verdiği faiz indirimlerine yakın zamanda yeniden başlayıp başlamayacağını anlamak için piyasa bu hafta itibarıyla TCMB likidite adımları günlük bazda izlemeye aldı.

TCMB 22 Nisan'dan beri haftalık vadede 1 milyar TL fonlama yaparken son iki günde bu tutar günlük 100 milyar TL'ye yükseldi. TL gecelik referans faiz oranını gösteren TLREF dün de yüzde 48.99 seviyesinde oluştu ancak ortalama fonlama maliyeti yüzde 48'e doğru geriledi.

Bankacılar TCMB'nin fonlama kompozisyonundaki değişimin önümüzdeki hafta yapılacak faiz kararı öncesi ne anlama geldiğini izliyor. Piyasadaki genel kanı bankanın gecelik faizleri artık üst bant yerine politika faizine doğru çekmek istediği yönünde.

TCMB, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla Mart ve Nisan ayında TL'yi korumak için 700 baz puan ek sıkılaştırmaya giderek politika faizini yüzde 46'ya yükseltmiş ve gecelik faizlerin yüzde 49'da oluşmasını sağlamıştı.

Bankanın faiz indirimlerine yeniden başlamadan önce gecelik faizleri koridorun üst bandı olan %49'dan politika faizine doğru düşürmesi beklediği için repo ihaleleri yakından takip ediliyor. İşlemciler dün yüzde 49'da oluşan gecelik faizleri önümüzdeki haftaki TCMB faiz kararına kadar her gün takip edeceklerinin altını çizdi.

Beklentilerden iyi gelen enflasyon verisi geçen hafta TCMB'nin durdurduğu faiz indirimlerine tekrar başlaması için bir miktar ek alan yarattı. Piyasa yaz sonuna doğru tekrar başlaması beklenen indirim süreci beklentisini biraz öne çekti.

TCMB'nin ilk faiz kararı 19 Haziran'da, takip eden kararı ise 24 Temmuz'da açıklanacak.