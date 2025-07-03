Türkiye’de yaklaşık 16 milyon emekli ve milyonlarca memur, bugün açıklanacak olan haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte maaşlarına yapılacak zammı bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), verileri bugün saat 10.00’da açıklayacak.

Anadolu Ajansı Finans'ın haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketine göre aylık enflasyon beklentisi yüzde 1,30 ile yüzde 2 aralığında. Haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,53 artacağı tahmin edildi.

Bir önceki ay yüzde 35,41 olan yıllık enflasyonun yüzde 35,26'ya ineceği öngörülüyor.

ZAM ORANI 6 AYLIK ENFLASYON FARKINA GÖRE BELİRLENİYOR

Türkiye İstatistik Kurumu 3 Temmuz perşembe günü haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla 6 aylık enflasyon farkı belli olacak. Memurlar; yılda 2 kez enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammına bağlı olarak zam alıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı 6 aylık enflasyon farkına göre belirleniyor.

SSK VE BAĞ-KUR'DA 5 AYLIK ENFLASYON FARKI YÜZDE 15,01

SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yapılacak zam oranı 5 aylık enflasyon farkının yüzde 15,1 olarak kaydedilmesiyle şimdiden 15,1 olarak belirlendi. Aylık enflasyonun yüzde 1,53 oranında olması halinde 6 aylık enflasyon farkının yüzde 16-17 civarında olması bekleniyor.

Haziran ayı itibarıyla memur ve memur emeklileri için yüzde 8,58 enflasyon farkı oluştu. Yüzde 5 toplu sözleşme zammıyla birlikte memur ve memur emeklileri için mevcut enflasyona göre temmuz ayında yüzde 14,01 oranında artış göründü.

PİYASA KATILIMCILARI ANKETİNDE TÜFE YÜZDE 1,61

TCMB tarafından gerçekleştirilen Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, geçen ay yüzde 1,77 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,61'e geriledi.

Bu beklentiye göre Haziran ayı enflasyonu yüzde 1,61 civarında açıklanabilir. Eğer bu tahmin gerçekleşirse, 6 aylık enflasyon toplamı yüzde 16.95 olacak.

ANKETE GÖRE EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Emekli maaşı zammında 6 aylık enflasyon farkı toplamı belirleyici oluyor.

Buna göre; 6 aylık enflasyon toplamı eğer yüzde 16.95 olarak gelirse, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına yüzde 16.95 oranında zam yapılacak.