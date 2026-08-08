Gözler Ukrayna'daki savaşa çevrilmişken, Rusya'nın 1990'ların başından bu yana fiilen kontrol altında tuttuğu Kafkasya bölgesinde kritik bir hamleye hazırlandığı bildirildi.

Birleşik Krallık, Fransa, Almanya ve İtalya tarafından İngiliz hükümetinin resmi internet sitesinde yayımlanan ortak açıklamada, Moskova yönetiminin Rus ordusu desteğiyle ayrılıkçılar tarafından işgal edilen Gürcistan toprağı Güney Osetya'yı resmen ve nihai olarak ilhak etmeye yakın göründüğü ifade edildi.

Ortak bildiride dört ülke, Rusya'nın Gürcistan'a karşı askeri harekat başlattığı 7 Ağustos 2008 olaylarını hatırlatarak, söz konusu Rus saldırganlığının ülkenin toprak bütünlüğünün ağır biçimde ihlal edilmesine ve neticesinde Abhazya ile Güney Osetya'nın işgaline yol açtığını vurguladı.

Açıklamada, saldırının üzerinden geçen 18 yıla rağmen Gürcistan'ın uluslararası alanda tanınmış sınırları dahilindeki egemenliği ile toprak bütünlüğüne verilen tam desteğin kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.

9 MAYIS'TA GÜNEY OSETYA'YA DİKKAT ÇEKEN ANLAŞMA

Söz konusu bildiride Kremlin ile işgal altındaki bölgenin yönetimi arasında 9 Mayıs 2026 tarihinde imzalanan "ittifak ve işbirliğini derinleştirme" anlaşmasına da dikkat çekildi.

Rusya'nın son dönemde Güney Osetya'nın sözde liderliğine kendi vatandaşını ataması, batılı ülkelerin tepkisini daha da artırdı. Birleşik Krallık, Fransa, Almanya ve İtalya imzalı ortak açıklamada, atılan bu adımın ve sözde yönetimin başına bir Rus vatandaşının getirilmesinin bölgenin tam ölçekli ilhakı ihtimalini kuvvetlendirdiği ve ortaya çıkan bu endişelerin yanıtsız bırakılmayacağı açıkça ifade edildi.