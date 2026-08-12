Ekonomist Prof. Dr. Yaşar Uysal, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nu yarın saat 10.30'da kamuoyuyla paylaşacağını anımsatarak, Banka'nın enflasyon tahmin ve hedefinde değişiklik yapmasını beklemediğini ileri sürdü.

Uysal, bu aşamada enflasyon hedefinin revize edilmesinin hem Banka'ya olan güveni aşındıracağını hem de ekonomik birimlerin enflasyon beklentilerinin bozulmasına neden olabileceğini belirterek, "Merkez Bankası, yılın son enflasyon raporunda hedef ve tahminlerini yukarı yönlü revize etmeyi daha rasyonel bulacaktır. Sanıyorum, 12 Kasım'da zorunlu bir değişiklik ihtiyacı doğacaktır" ifadelerini kullandı.

ENFLASYON ÜZERİNDEKİ BASKI UNSURLARI

Uysal, enflasyon üzerinde baskı oluşturan unsurlara dikkat çekerek, talepten çok artan maliyetlerin önemli bir unsur olmaya devam ettiğini vurguladı. Yüksek kredi faizlerinin işletmelerde yarattığı maliyet baskısını unutmamak gerektiğini belirten Uysal, "Maliyet enflasyonu devam edecek" ifadesini kullandı.

Uzun süredir kurların baskılandığına değinen Uysal, kurlar üzerindeki baskının bir kazaya yol açmamak amacıyla yavaş yavaş gevşetileceği izlenimi oluştuğunu söyledi. Bu durumun enflasyonu artıran bir unsur olarak öne çıktığını belirten Uysal, ABD-İran savaşına bağlı olarak artan petrol ve enerji fiyatlarının da enflasyonu yukarı iteceğini vurguladı.

YÜZDE 30'UN ALTINDA ENFLASYON OLASILIĞI DÜŞÜK

Uysal, Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon hedefinin yüzde 24, enflasyon tahmininin de yüzde 26 olduğuna işaret ederek, bu hedefin tutturulmasının pek mümkün görünmediğini söyledi. Türkiye'nin 2026 yılını yüzde 30 ile yüzde 35 aralığında bir enflasyonla kapatabileceğini belirten Uysal, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Düşünün, temmuz ayında enflasyon aylık bazda yüzde 1,78 artarken yıllık yüzde 31,75 olarak gerçekleşti. Eylülde okullar açılacak. Yenilenmiş fiyatlarıyla okul masraf kalemleri (defter, kalem, giysi, servis ücretleri vb.) devreye girecek. Ardından ekim ve kasım aylarında daha pahalı üretimin yapıldığı sera ürünleri ile daha pahalı yeni sezon kışlık giyim ürünleri devreye girecek. Dolayısıyla yüzde 30'un altında bir enflasyon olasılığı son derece düşük görünüyor."

YENİ YÖNETİME ENFLASYON MİRASI

Uysal, seçimlerin ister 2027 isterse 2028 yılında yapılması durumunda bir süre sonra seçim iklimine girileceğini, bunun da enflasyonla mücadelenin ikinci plana itebileceğini vurguladı. İktidar değişse de değişmese de yeni yönetime bırakacağı mirasın yüksek enflasyon olacağını belirten Uysal, yüksek enflasyonun vatandaşın, özellikle de 2026 yılı başından beri zam alamamış asgari ücretlilerin alım gücünü zayıflatmaya devam edeceğini söyledi.

Uysal, sabit ve dar gelirli kesimlerin geçim derdinin daha da büyüyeceğini vurguladı.