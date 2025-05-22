Terör örgütü üyesi olarak itham edilmeyi şiddetle reddettiğini söyleyen Özer şu ifadeleri kullandı:

"MECLİSTE SUNUM YAPTIM"

“Esenyurt Belediye Başkanı olduğum için bu ithama muhatap oluyorum. 64 yaşında, ülkesine bugüne kadar en üst düzeyde görevler yapmış saygın bir bilim insanıyım. Ülkemi yurt içi ve yurt dışında temsil ettim. Birleşmiş Milletler, habitat II. delegesi oldum. TBMM’de Meclis Başkanı’nın daveti ile sunumlar yaptım. Bugüne kadar terör örgütü üyesi olmamışım, ne zaman ki belediye başkanı seçilmişim birdenbire olmuşum.

"KAYYUM ISTEDİLER"

Esenyurt Belediyesi’ne kayyum atamak istedikleri için buradayım, Silivri’de demir parmaklıklar arasında, dört duvarla çevrili küçücük bir hücredeyim. ‘Ver belediyeyi, gir içeri, suçunun ne olduğuna sonra karar veririz’ dediler. Önce suçlu ilan ettiler. Buna göre algı yaratmaya çalıştılar sonra kendilerince delil aramaya koyuldular. Hiçbir delil de ortaya koyamadılar. Zira olmayan suçun delili de olmaz. Artık cin şişeden çıktı. Meydanlar doluyor.”

"ADIM GEÇİYOR DİYE HAPSE KONULDUM"

AHMET Özer, ilk çözüm sürecinde adı geçtiği için tutuklandığını söyledi: “11 yıl önce İmralı’da benim iradem dışında Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Öcalan arasında çözüm sürecine katkı vermesi gereken bilim insanları arasında adım geçiyor diye bugün hapiste tutuluyorum. Öcalan’ın bugün mektupları devlet erkanları, yerli ve yabancı basın önünde okutuluyor. Peki sormazlar mı bu ne yaman çelişki diye?

"SEÇİLMESEYDİM BENDEN DESTEK İSTEYECEKLERDİ"

BARIŞ sürecini desteklediğini söyleyen Ahmet Özer, belediye başkanı seçilmeseydi, iktidarın kendisinden yardım isteyeceğini savundu: “Süreci amasız, fakatsız destekliyorum. Eğer bugün içeride olmasaydım bana, ‘Gel sürecin başarısı için bize destek ol’ diyeceklerdi. Beni de en çoküzen şeylerden biri bugün dışarıda olup toplumsal barışa katkı verememem. Zira benim doktora sonrası çalışmalarım ‘Çatışmaların Çözümü’ üzerineydi.”

"BÜTÜN DOSTLARIMI BEKLİYORUM"

Ahmet Özer, yarın saat 10.00’da Silivri’de görülecek mahkemesi öncesi çağrıda bulundu: “Tek kişilik iddianamemi 4 ayda yazdılar, 3 ay sonraya da gün verdiler. 23 Mayıs 2025 Cuma günü (yarın) saat 10.00’da Silivri’de mahkemem var. Hak, hukuk, adalet diyen bütün dostları bekliyorum. Soruşturma süreci tamamen önyargıyla yürütüldü. Lekelenme hakkımız, soruşturmanın gizliliği, masumiyet karinesi ihlal edildi. Bu yanlışların mahkeme tarafından düzeltilmesini; hak, hukuk ve adaletin tecellisini bekliyoruz. SÖZCÜ ailesine bu zor süreçte halkın doğru bilgi alma hakkı için gösterdiğiniz çabalardan dolayı teşekkürlerimi sunarım.”