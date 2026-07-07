Son dönemde "Eşref Rüya" dizisiyle adından söz ettiren Çağatay Ulusoy, sevgilisi Aslıhan Malbora ile birlikte bir düğünde kameralara yansıdı. İkilinin romantik anları hayranlarından büyük ilgi gördü.

"Medcezir", "Adını Feriha Koydum", "Gaddar" ve "Eşref Rüya" gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Çağatay Ulusoy, özel hayatıyla da gündeme geldi.

DÜĞÜNDE AŞKA GELDİLER

Başarılı oyuncunun, "Kübra" dizisindeki rol arkadaşı Aslıhan Malbora ile yaşadığı aşk bir süredir konuşuluyordu. İlişkilerini basından uzak yaşamayı tercih eden çift, bu kez bir düğünde birlikte görüntülendi.

Düğünde çekilen Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora'nın samimi pozları sosyal medyada hızla yayıldı. Çiftin sarmaş dolaş halleri hayranlarından çok sayıda beğeni ve yorum aldı.





Arkadaşlarıyla da düğün karesine poz vermeyi ihmal etmediler.

Öte yandan Aslıhan Malbora, daha önce "Eşref Rüya" dizisinin sona erme süreciyle ilgili ortaya atılan iddialarla gündeme gelmişti. Güzel oyuncunun sete sık sık gitmesi nedeniyle projenin etkilendiği yönündeki iddialara tepki göstermişti.