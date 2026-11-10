Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında yer alan Asmalı Konak'ta canlandırdığı Dilara karakteriyle tanınan Selda Özer, yıllar sonra sosyal medya paylaşımlarıyla yeniden gündeme geldi.
Uzun süredir ekranlarda görünmeyen 65 yaşındaki oyuncu, şimdilerde yaşamını Bodrum'da sürdürüyor.
BODRUM'DA GÖZLERDEN UZAK YAŞIYOR
Oyunculuk kariyerine ara veren Selda Özer, kalabalıktan uzak bir hayatı tercih etti. Bodrum'a yerleşen oyuncu, doğayla iç içe ve sakin bir yaşam sürüyor.
Zaman zaman sosyal medya hesabından yeni fotoğraflarını paylaşan Özer'in son görüntüleri de takipçilerinin ilgisini çekti.
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Asmalı Konak izleyicileri, yıllar sonra karşılarına çıkan Dilara karakterinin oyuncusunun değişimini konuştu.
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