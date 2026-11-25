Sosyal medyada özel hayatıyla ilgili nadiren paylaşım yapan Emre Aydın ve eşi Eda Köksal Aydın, Mardin tatilinden karelerini takipçileriyle paylaştı. Eda Köksal Aydın'ın "Mardin'den kalanlar" notuyla yayımladığı fotoğraflar kısa sürede 5 binden fazla beğeni alırken, çiftin romantik karelerine yorumlar da gecikmedi.

TAKİPÇİLERİNDEN ÖVGÜ DOLU YORUMLAR

Çiftin fotoğraflarına sosyal medya kullanıcılarından;

"Çok güzelsiniz"





"İyi ki geldiniz"





"En güzel çiftisiniz"





"Hayranlığım size ayrı ayrı, sevgim size birlikte"





"Memleketim ve en sevdiklerim"





"Ne güzel ya postlarına eşinin şarkısını koyuyorsun ve eşin Emre Aydın''

yorumları geldi.

Emre Aydın da eşinin paylaşımına kayıtsız kalmadı. Ünlü şarkıcı, eşiyle el ele tutuştuğu fotoğrafı kendi Instagram hikâyesine taşıdı.

ÜÇ FARKLI TÖRENLE EVLENMİŞLERDİ

Emre Aydın, 2016 yılında uzun süredir birlikte olduğu iç mimar Eda Köksal ile evlenmişti. Çiftin nikâhı, Eda Köksal'ın memleketi Ordu'da kıyılmıştı. Daha sonra şarkıcının memleketi Antalya'da ve İstanbul'un Şile ilçesinde de düğün organizasyonları gerçekleştiren çift, evliliklerinin ilk günlerinden itibaren özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih etti.