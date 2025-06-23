Çin’in Zhejiang eyaletinde yaşayan genç bir sürücü, Xiaomi'nin elektrikli otomobili SU7 Max ile yaşadığı ilginç bir deneyimi sosyal medyada paylaşarak gündem oldu. "Mr. Li" takma adını kullanan sürücü, aracı sürerken sürekli uyarı aldığını ve sebebini anlamakta zorlandığını belirtti.

Li, aracı dikkatlice sürdüğü halde ekranda “Sürüşe odaklanın, güvenliğe dikkat edin” yazılı mesajlar ve sesli uyarılar almaya başladığını ifade etti. Bu durumun nedenini anlamak için çeşitli denemeler yapan sürücü sonunda şaşırtıcı bir sonuca ulaştı:

“Gözlerimi iyice açtığımda uyarı sesi gelmiyor. Ama normal şekilde baktığımda yine uyarı veriyor. Gözlerim o kadar küçük ki, sistem beni uyukluyor sanıyor,” dedi.

Li, kısa bir sürüşte tam 20 kez uyarı aldığını ve bunun oldukça dikkat dağıtıcı ve sinir bozucu olduğunu da sözlerine ekledi.

BENZER ŞİKAYETLER BAŞKA MARKALARDA DA VAR

Li’nin paylaşımı Çin sosyal medya platformlarında hızla yayıldı ve birçok kullanıcı benzer sorunlar yaşadığını belirtti. Özellikle Lynk & Co ve Deepal gibi Çinli otomobil markalarında da küçük göz yapısının sistemler tarafından “yorgunluk belirtisi” olarak algılandığı yönünde yorumlar dikkat çekti.

Bazı Xiaomi SU7 sahipleri bu durumu doğrudan üretici firmaya ilettiklerini de duyurdu.

XIAOMI’DEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Sosyal medyada gündem olan olayın ardından Xiaomi, konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, SU7 Max modelinde direksiyon kısmına entegre bir kamera aracılığıyla çalışan "yorgunluk algılama sistemi"nin aktif olduğu belirtildi.

Bu sistem, sürücünün dikkatinin dağıldığını veya uykulu olduğunu düşündüğü anlarda hem sesli hem de yazılı uyarılar yapıyor. Eğer sürücü bu uyarılara tepki vermezse, araç kendini yavaşlatıyor ve gerekirse tamamen durduruyor.

Şirket ayrıca bu sistemin kullanıcı ayarlarından kapatılabileceğini, ancak güvenlik açısından bunun önerilmediğini de ekledi.