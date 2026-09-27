Güney Kore'deki Seul Ulusal Üniversitesi bilim insanları, tıp dünyasında heyecan yaratan yeni bir çalışmaya imza attı. Gözün arka tabakasını inceleyen yapay zeka destekli özel bir retina tarama yöntemiyle, bireylerin biyolojik yaşlanma hızı ile gizli sağlık risklerinin saptanabileceği belirlendi.

30 BİN RETİNA TARAMASIYLA EĞİTİLDİ

Araştırma kapsamında geliştirilen yapay zeka sistemi, yaklaşık 30 bin retina taraması verisiyle eğitildikten sonra 15 bin farklı göz taraması üzerinde test edildi. Geliştirilen modelin, kişilerin gerçek takvim yaşını yalnızca 2,5 ila 2,7 yıllık küçük bir hata payıyla doğru tahmin ettiği kaydedildi.

DİYABET VE SİGARA RETİNAYI HIZLA YAŞLANDIRIYOR

Çalışmada, kişinin kronolojik yaşı ile gözün gösterdiği biyolojik yaş arasındaki farkı ölçen ‘Retina Yaş Farkı’ konsepti öne çıkarıldı. Elde edilen verilere göre:

Diyabet hastalarının retinası, takvim yaşından ortalama 2,52 yıl daha yaşlı çıkıyor.

Sigara kullanımı , retinaya yaklaşık yarım yıl ilave biyolojik yaş yüklüyor.

Sarı nokta hastalığı ise göz dokusunu 0,6 yıl fazladan yaşlandırıyor.

KALP VE BEYNİN ERKEN UYARI PENCERESİ

Retinanın damar yapısı bakımından beyin ve kardiyovasküler sistemle doğrudan bağlantılı tek doku olduğuna dikkat çeken araştırmacılar, bu teknolojinin rutin göz muayenelerine entegre edilebileceğini vurguladı.

Göz dibi incelemelerinin yalnızca görme kusurlarını değil; vücuttaki erken yaşlanmayı, kalp-damar hastalıkları riskini ve henüz semptom vermemiş iç hastalıklarını erkenden teşhis etmede hayat kurtarıcı bir biyolojik gösterge olacağı belirtiliyor.