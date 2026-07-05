AKP’nin ranta kurban ettiği askeri arazilere yenileri eklenecek. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Genelkurmay ve Kuvvet Komutanlıklarını aynı çatı altında toplayan Ay Yıldız Karargahı tamamlandı. İktidara yakınlığı ile bilinen Erman Ilıcak’ın şirketinin yaptığı karargaha taşınma süreci yakında başlayacak ve taşınan kurumların değerli arazileri de boşalacak. İktidarın askeriyeden boşalan yeşil alanlara yaptığı projeler ortadayken yeni boşalacak bu alanları da ranta açması bekleniyor.

Ay Yıldız Karargahı projesinin toplam maliyeti sır gibi saklanıyor.

İSTANBUL ÖRNEĞİ KORKUTUYOR

MSB, Genelkurmay ve Deniz ile Hava Kuvvetleri Komutanlıkları TBMM’nin Dikmen kapısı karşısında bulunuyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı ise Anıttepe semtinde ve Anıtkabir’in karşısında yer alıyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı arazisi ve lojmanları ile geniş bir alanda yer alıyor. Bu bölgede ayrıca daha önce Askeri Yargıtay olarak kullanılan binalar ile Ordu Spor Okulu’nun arazisi de bulunuyor.

İstanbul’daki askeri arazilerin akıbetini hatırlatan Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, “Ay Yıldız Karargahı’na taşınma tamamlandıktan sonra, şehir merkezinde bulunan mevcut karargah binaları ve arazileri hangi amaçlarla değerlendirilecek? Özellikle İstanbul’da geçmişte yaşanan örnekler dikkate alındığında, bu değerli askeri arazilerin yüksek rant getiren imar ve ticari projelere açılması söz konusu olacak mı” diye sordu ve bu konudaki endişesini dile getirdi.

Daha önce de askeri birliklerden boşalan arazilerin ‘yeşil alan’ kalacağı sözü verildi. Ancak özellikle bu alanlar imara açıldı ve AVM’ler dikildi. Yeşil alan olarak kalacağı açıklanan bölgeler için verilen sözler tutulmadı. Ankara’daki arazilerin rant değerinin yüksek olması benzer bir talan korkusu yaşattı.

Hangi birliklerin taşınacağı net değil

Ankara’da şehir içinde 4. Kolordu ve EDOK Komutanlığı, gibi başka askeri birimler de var. Onların da Ayyıldız’a taşınması durumunda çok geniş araziler boşa çıkacak. MSB, Genelkurmay ve Kuvvet Komutanlıkları ile bağlı birliklerinin Ayyıldız’da faaliyet göstereceği açıklandı ancak hangi birliklerin taşınacağı belirtilmedi. Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu bu kurumların boşalttığı arazilerin rant odaklı kullanılması konusunda endişelerini dile getirdi.