İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) koordinasyonunda düzenlenen 61. Venedik Sanat Bienali Türkiye Pavyonu, ‘Gözlerinizden Öperim-A Kiss on the Eyes’ başlıklı sergisiyle Nilbar Güreş’i ağırlamaya hazırlanıyor...

YENİ YAPITLAR

Küratörlüğünü Başak Doğa Temür’ün üstlendiği sergide, Güreş’in bienale özel ürettiği yeni yapıtlar ve geçmiş dönem çalışmalarından seçilen işleri bir arada sunuluyor.

“Gözlerinizden Öperim” izleyiciyi belirli bir rotaya zorlamak yerine yavaşlamaya ve mekânla ilişki kurmaya davet ediyor.

Toplumsal meselelere şiirsel eleştirel ve nüktedan bakış

Sergi, büyük ölçekli heykel ve yerleştirmeleri izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor. İstanbul’da yürütülen yoğun ve kolektif bir üretim sürecinin ardından ortaya çıkan yeni yapıtlar, Aralık 2025–Mart 2026 ayları arasında heykeltıraşlar, metal ustaları, terziler ve zanaatkârlarla birlikte üretildi. Bu yapıtlar; malzemeyi yalnızca biçimsel bir unsur olarak değil, hafıza ve emek taşıyıcısı olarak da ele alıyor. Nilbar Güreş’in pratiği; kültürel semboller, toplumsal eşitsizlikler ve kimlik meselelerini şiirsel, eleştirel ve nüktedan bir dille ele alıyor. Küratör Başak Doğa Temür, sanatçının; tekstil, kolaj ve fotoğraf gibi farklı disiplinlerden yararlanarak toplumsal cinsiyet, ırkçılık ve yerinden edilme gibi konuları gündelik hayatın içinden bir bakışla işlediğini belirtiyor.

Sanatçı Güreş’in Türkiye’deki ilk kurumsal solo Sergisi ‘Kadife Bakış’ ise, Arter’in 2. kat galerisinde 10 Mayıs’a kadar görülebilir.

Hindistan Cevizi ve Muz Veren Ağaç

Sergiye kitap da eşlik ediyor

Sergi için bir kitap da hazırlandı. İKSV’nin Vehbi Koç Vakfı’nın desteğiyle ve İtalya’dan Mousse yayınevinin ortaklığında yayınlayacağı Türkçe-İngilizce kitap, bienalin açılışıyla birlikte raflardaki yerini alacak.

Kitapta, sanatçının pratiğine ve sergiye yakından bakan yazıların yanı sıra bir şiir seçkisi de yer alıyor. Güreş’in imgelerine dair katmanlı okumalar sunan yazılar Gözlerinizden Öperim’i sanatçının pratiğinin sürekliliği içinde konumlandırıyor.

Seçkide yer alan şiirler ise sanatçının pratiğinde de ele aldığı cinsiyet, göç ve aidiyet temaları doğrultusunda yerinden edilme, bellek, kırılganlık, ayrımcılık, çoğulluk ve ilişkisellik gibi kavramları merkeze alıyor.

Serginin ve hazırlanan kitabın grafik tasarımını İpek Erdöl, editörlüğünü Hazal Yonca Birincioğlu üstleniyor.