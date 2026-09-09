Yaş ilerledikçe telefon ekranını uzaklaştırarak okumaya çalışanlar için tıp dünyasından çığır açan bir haber geldi. Yaşa bağlı yakın görme kaybı olan presbiyopi hastaları için geliştirilen ve FDA onayını alarak ABD’de piyasaya sürülen yeni bir göz damlası, okuma gözlüklerine olan ihtiyacı tamamen ortadan kaldırmaya hazırlanıyor.

İĞNE DELİĞİ MUCİZESİ İLE GÜN BOYU NET GÖRÜŞ

LENZ Therapeutics tarafından geliştirilen VIZZ adındaki bu solüsyon, içeriğindeki aseklidin maddesi sayesinde göz bebeğini küçülterek optik bir fenomenden yararlanıyor. Tıpkı fotoğrafçılıktaki iğne deliği mantığı gibi çalışan ürün, odağı keskinleştirerek gözlük takmadan yakın nesneleri net görmeyi sağlıyor. Günde sadece tek bir damla kullanıldığında, uygulamadan yaklaşık 30 dakika sonra etkisini gösteriyor ve bu konfor tam 10 saat boyunca aralıksız devam ediyor.

MİLYONLARCA İNSANIN DERT ETTİĞİ O SORUNA SON

Dünya genelinde yaklaşık 1,8 milyar kişiyi, ABD’de ise 128 milyon yetişkini etkileyen presbiyopi, 40’lı yaşlardan itibaren göz merceğinin esnekliğini kaybetmesiyle başlıyor. Yüzlerce kişi üzerinde yürütülen klinik testlerde 30 bin günü aşkın kullanım taranırken, ciddi hiçbir yan etkiye rastlanmadı. Yalnızca hafif bir batma ve geçici baş ağrısı gibi yan etkileri olduğu bildirilen damla, şimdilik aylık 79 dolarlık fiyatıyla ABD pazarında satışa sunulmuş durumda.