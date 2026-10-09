Ray-Ban, Oakley, Persol ve Vogue Eyewear gibi dünyaca ünlü gözlük markalarını bünyesinde barındıran EssilorLuxottica hakkında yürütülen soruşturmada karar verildi. CNBC-e’de yer alan habere göre, Rekabet Kurumu dev şirketin sunduğu taahhüt paketini kabul ederek soruşturmaya son noktayı koydu. Alınan kararla birlikte gözlük devi Atasun Optik ve bağımsız optikçiler arasındaki rekabet şartlarında kartlar yeniden dağıtıldı.

ÖZEL İNDİRİM VE KAMPANYALARA NEŞTER VURULDU

Alınan karar doğrultusunda EssilorLuxottica, önümüzdeki 3 yıl boyunca marka güneş gözlüğü ve optik çerçeve satışlarında Atasun Optik’e diğer bağımsız optisyenlerden farklı, ayrıcalıklı indirim ya da özel satış kampanyaları yapamayacak. Bu düzenlemeyle birlikte, piyasadaki dev perakende zincirleri ile mahalle optikçileri arasındaki haksız rekabetin önüne geçilmiş olacak.

18 AY BOYUNCA SINIRLAMA GETİRİLDİ

Soruşturma sonucunda yalnızca perakende satış değil, teçhizat ve tedarik süreçlerine de sıkı kurallar getirildi. Cam kesme makineleriyle paket olarak sunulan sözleşmelerde optikçilerin cam satın alma taahhüt süresi en fazla 18 ayla sınırlandırıldı. Yeni dönemde optikçilerin yalnızca EssilorLuxottica’dan ürün alma zorunluluğu tamamen kaldırılırken, bu koşulun sözleşmelerde açıkça yer alması zorunlu kılındı. Ayrıca yeni yapılan sözleşmelerde kontakt lens alımına bağlı olarak uygulanan indirim modeli de bitirildi.

3 YIL BOYUNCA GEÇERLİ OLACAK

Kararın bir diğer dikkat çeken noktası ise veri gizliliği oldu. Cam kesme makineleri aracılığıyla elde edilen rakip optikçilere ait verilerin hiçbir şekilde paylaşılmasına izin verilmeyecek. Sektörde dengeleri değiştirecek bu taahhüt paketinin, konularına göre 2 ve 3 yıllık sürelerle titizlikle uygulanacağı bildirildi.