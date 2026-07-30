Avrupa’nın en büyük ticari servetlerinden birini oluşturan Ray-Ban'in sahibi gözlük devi EssilorLuxottica SA kurucusu Leonardo Del Vecchio, ölümünün ardından şirketinin bütünlüğünü korumayı amaçlamıştı. Ancak mirasçılar ve yöneticiler arasında dört yıldır süren anlaşmazlıklar, 46 milyar avroyu (46 milyar dolar) aşan mirası bölünme riskiyle karşı karşıya getirdi.

Grubun aile holdingi olan Delfin Sarl, hem gözlük devi EssilorLuxottica’nın hem de dünyanın en eski bankası olan Banca Monte dei Paschi di Siena SpA’nın en büyük hissedarı konumunda bulunuyor. Yaşanan yönetim krizi, İtalya’nın en önemli kurumsal yapılarından birinde kilitlenmeye yol açtı.

EŞİT MİKTARDA BÖLÜNDÜ

Bloomberg'te yer alan habere göre, kurucu Del Vecchio’nun vasiyeti uyarınca holding hisseleri; üç ayrı evlilikten olan ve yaşları 22 ile 69 arasında değişen altı çocuğu, 68 yaşındaki dul eşi Nicoletta Zampillo ve eşinin önceki evliliğinden olan 36 yaşındaki oğlu Rocco Basilico arasında %12,5’lik eşit paylarla dağıtıldı.

Vasiyette mirasçılardan hiçbirine tek başına kontrol yetkisi verilmedi. Şirketin tepe yönetimi ise Del Vecchio’nun en yakın çalışma arkadaşı ve EssilorLuxottica Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su olan Francesco Milleri ile Delfin CEO’su Romolo Bardin’e bırakıldı.

Önemli kararlarda neredeyse oy birliği aranması şartı, farklı çıkarlara ve yaş gruplarına sahip mirasçılar arasında bir veto mekanizmasına dönüştü.

1 MİLYAR EUROLUK BORÇ KRİZİ

Süreçte öne çıkan girişimlerden biri, kurucunun dördüncü çocuğu olan 31 yaşındaki Leonardo Maria Del Vecchio’dan geldi. LMDV Capital şirketini yöneten ve Twiga gece kulüplerinin sahibi olan Leonardo Maria, kardeşleri Luca ve Paola’nın hisselerini satın almak üzere 10 milyar avroluk bir plan sundu.

Bu teklif, kendisinin Delfin’deki payını %37,5’e çıkararak vesayet krizini çözmeyi hedefliyordu ve Nisan ayında yapılan aile oylamasında kabul edildi. Ancak finansman aşamasında plan akamete uğradı.

Meta Platforms Inc. ile yapay zeka destekli akıllı gözlük ortaklığı yürüten ve Ray-Ban’in sahibi olan EssilorLuxottica hisselerinde yaşanan düşüş, Delfin varlıklarının değerini azaltarak süreci zorlaştırdı.

İkinci çeyrek satışlarının analist beklentilerinin altında kalmasıyla şirket hisseleri zirve noktasının %49 altına geriledi ve holdingin en büyük varlığında 23,4 milyar avroluk bir değer kaybı oluştu.

Ayrıca Leonardo Maria’nın pakete yaklaşık 1 milyar avroluk kişisel borcunu dahil etmek istemesi ve bölünmüş Delfin yönetim kurulunun muhtemel bir temerrüt durumunda teminat vermeyi reddetmesi planı durdurdu. Leonardo Maria, şu anda Apollo Global Management Inc. ile 1,1 milyar avroluk bir yeniden yapılandırma üzerinde çalışıyor.

FİNANSAL YATIRIMIN AYRILMASI GÜNDEMDE

Anlaşmazlıkların çözümü için masada duran bir diğer alternatif ise temel gözlük işi ile bankacılık ve sigortacılık hisselerinin bir birinden ayrılması oldu. Rocco Basilico tarafından önerilen bu yaklaşım, nakit yaratmak amacıyla finansal hisselerin satılmasını veya Delfin’in yeniden yapılandırılmasını öngörüyor.

Delfin’in İtalyan ekonomisi ve siyaseti üzerinde geniş nüfuza sahip olan 16 milyar avroluk finansal portföyü içerisinde Assicurazioni Generali SpA, Unicredit SpA, Mediobanca ve Monte Paschi hisseleri yer alıyor. Ancak İtalya bankacılık sektöründe yaşanan konsolidasyon dalgası nedeniyle bu hisselerin satılmasına kurum içinden direnç gösteriliyor.

Delfin’deki mevcut kilitlenmeyi aşmak için ailenin deneyimli bir dış danışman kiralamayı değerlendirdiği ifade ediliyor. Holding ana tüzüğündeki %10’luk kar payı dağıtım sınırı ve hisse satış kısıtlamaları yapılandırma önündeki en büyük engeller arasında yer alırken, Lüksemburg merkezli Delfin’de alınacak olası kararların yargı onayına tabi olabileceği belirtiliyor.

En az beş mirasçının kişisel holding şirketlerine hisse devri için bildirimde bulunduğu ve bu durumun aile içi yeni bir yapılanmaya zemin hazırlayabileceği aktarılıyor.