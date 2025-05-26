Olay 22 Mayıs günü saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Rüstempaşa Mahallesi'nde şüpheli bir kişinin kameralı gözlük takarak sokaktaki kadınları kayda aldığı iddiası üzerine polis ekipleri harekete geçti.
GÖZLÜĞÜ KIRMAYA ÇALIŞTI
Polis ekiplerini karşısında gören şüpheli, gözlüğü yere atarak üzerine basıp, kırmaya çalıştı. Gözaltına alınan şüphelinin isminin H.E. olduğu belirlendi.
MAHKEME SERBEST BIRAKTI
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, 'Özel hayatın gizliliğinin ihlali' suçlaması ile dosyası ikmalen gönderilmek üzere çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakıldı.