Gün boyu bilgisayar, telefon ve tablet ekranlarına bakmaktan gözleriniz kan çanağına mı dönüyor? Sürekli kuruluk, yanma ve netlik kaybı mı yaşıyorsunuz?

Modern dünyanın getirdiği bu "dijital göz yorgunluğu" sorununa, yüzyıllar öncesinden gelen gizemli bir çözüm sosyal medyayı sallıyor.

Kadim Tibet rahiplerinin manastırlarda görüşlerini keskin tutmak için uyguladığı iddia edilen 3 dakikalık gizemli ritüel, pahalı damlaları ve dinlendirici gözlükleri rafa kaldırıyor.

Tibet Göz Tablosu Ritüeli

Tibetli Lama rahiplerinin yüzyıllar önce göz kaslarını eğitmek ve optik sinirleri uyarmak için özel bir geometrik şablon kullandığı biliniyor.

"Tibet Göz Tablosu" olarak adlandırılan bu merkez odaklı şablon, gözü farklı açılarda hareket ettirerek adeta bir spor salonundaymış gibi çalıştırıyor.

Her sabah ya da yoğun ekran mesaisinin ortasında sadece 3 dakikanızı ayırarak uygulayabileceğiniz o ritüelin adımları ise oldukça basit:

1. Adım: Avuç İçiyle Isıtma (Palming)

İki avucunuzu birbirine hızlıca sürterek ısıtın. Ardından gözlerinizi kapatıp avuç içlerinizi göz kapaklarınızın üzerine hafifçe yerleştirin. Karanlıkta göz kaslarınızın gevşemesini hissedin.

2. Adım: Saatin Yönünde Dönüş

Gözlerinizi açın. Kafanızı hiç oynatmadan, sadece göz bebeklerinizle hayali bir saatin rakamlarını takip eder gibi en yukarıdan başlayarak saat yönünde tam bir daire çizin. Bunu 3 kez tekrarlayın.

3. Adım: Saatin Tersine Dönüş

Aynı dairesel hareketi, bu kez saatin tersi yönünde 3 kez tekrarlayarak göz kaslarınızı esnetin.

4. Adım: Çapraz Odaklanma

Gözlerinizi önce sol üst köşeye, ardından sağ alt köşeye odaklayın. Bu çapraz bakışı 3 kez yapın. Ardından tam tersi şekilde sağ üst köşe ile sol alt köşe arasında mekik dokuyun.

5. Adım: Hızlı Kırpma

Ritüeli bitirirken gözlerinizi 15-20 saniye boyunca çok hızlı bir şekilde kırpın. Bu işlem, gözyaşı bezlerinizi uyararak kuruluğu anında bitirecektir.