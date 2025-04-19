Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetiyor.

GÖZTEPE 0-1 BEŞİKTAŞ (Dk.10 R.Silva)

Son haftalarda üst üste puan kayıpları yaşayan Beşiktaş, Avrupa kupalarına katılmak ve yeniden bir çıkış yapmak için 3 puanı hedefliyor.

Süper Lig'de çıktığı 29 mücadelede 13 galibiyet, 9 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, haftaya 48 puanla 5. sırada girdi.

Göztepe ise 29 maçta topladığı 39 puanla haftaya 10. sırada girdi.

Son 5 maçta tek galibiyet

Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 5 karşılaşmada sahadan bir galibiyetle ayrıldı.

Siyah-beyazlı ekip, bu süreçte karşılaştığı TÜMOSAN Konyaspor, Gaziantep FK ve RAMS Başakşehir'e kaybederken, Kasımpaşa ile de berabere kaldı.

Beşiktaş, söz konusu süreçteki tek galibiyetini derbi maçta Galatasaray'a karşı aldı.

Bu sezon iki maçı da Göztepe kazandı

Beşiktaş ile Göztepe arasında bu sezon oynanan iki mücadeleyi de İzmir ekibi kazandı.

Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakada 2-0 öne geçen siyah-beyazlı takım, daha sonra kalesinde 4 gol görerek sahadan puansız ayrılmıştı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde de eşleşen iki ekibin yine İstanbul'daki karşılaşmasında 1-0'lık üstünlüğü eline alan Beşiktaş'ın 10 kişi kalmasının ardından Göztepe, müsabakadan 3-1 galip ayrıldı.

İzmir ekibi kupada yoluna devam ederken, siyah-beyazlılar organizasyona veda etti.

Ceza sınırı

Siyah-beyazlı takımda beş futbolcu, Göztepe maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Beşiktaş'ta Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Arthur Masuaku, Semih Kılıçsoy ve Ciro Immobile, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

Söz konusu beş oyuncu, cezalı duruma düşmeleri durumunda Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak Atakaş Hatayspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.