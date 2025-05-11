Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Göztepe, ligden düşmesi kesinleşen Atakaş Hatayspor ile Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşma ilk yarıda atılan karşılıklı gollerle 1-1 berabere sona erdi.
Göztepe, 19. dakikada Kubilay Kanatsızkuş ile öne geçerken, Hatayspor 27. dakikada Bilal Boutobba'nınj golüyle beraberliği yakaladı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1 berabere sona erdi. Hatayspor'da Carlos Strandberg, 79. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Göztepe puanını 47'ye, Hatayspor ise 20'ye yükseltti.