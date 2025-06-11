Süper Lig'de geçen sezon sakatlık kabuslarıyla boğuşan Göztepe'de 26'ncı haftada oynanan Samsunspor maçında sol diz ön çapraz bağları kopan sol kanat Djalma Silva ile yol ayrımına gelindiği belirtildi. Geride kalan sezonu kapatan ve ameliyat olan Brezilyalı oyuncunun yeni sezonda da en az 2 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. Yönetimin ise yeni kadro yapılandırması kapsamında sahalara dönmesi gecikecek yabancı futbolcularla kontenjandan dolayı yola devam etmek istemediği vurgulandı.

Süper Lig'de 2003 ya da altı doğumlu futbolcularla birlikte 14 yabancı bulundurma hakkına sahip olacak Göztepe'nin Djalma'nın durumunu yakından takip ettiği, oyuncunun erken dönememesi durumunda vedalaşacağı açıklandı. Aynı sorunu orta saha oyuncusu Isaac Solet'te de yaşayan kurmaylar, Slovenya kampına kadar iki futbolcunun geleceğini netleştirecek. Isaac Solet de 13'üncü haftada deplasmanda oynanan Beşiktaş maçında çapraz bağlarından sakatlanmış ve ameliyat edilmişti.

ROMULO'YA ARAP İLGİSİ

Göztepe'de geçen sezon Süper Lig'deki müthiş performansıyla özellikle Avrupa'dan kulüpleri peşine takan Brezilyalı golcü Romulo Cardosa'ya Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) de talip çıktı. BAE temsilcisi Al Wasl'ın Romulo için Göztepe ve Sport Republic yönetimiyle resmi temas başlattığı öğrenildi. Göztepe için rekor bir bonservis bedeliyle satılması beklenen yıldız futbolcuya Almanya'dan Leipzig, Hollanda'dan Ajax ve Feyenoord, İtalya'dan Roma, Fransa'dan Monaco, İngiltere'den Fulham ve Belçika'dan Anderlecht talip olmuştu.