Süper Lig'de milli aranın ardından üst üste deplasmanlarda Eyüpspor'u 4-0, Kocaelispor'u da 2-1 yenerek patlama yapan Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov en çok rahatlayan isim oldu. İlk 6 haftada 3 yenilgi ve 3 beraberlik alarak düşme hattına giren sarı-kırmızılılarda stresli zamanlar geçiren tecrübeli teknik adam, söylediklerinde ise haklı çıktı. Son olarak 6'ncı haftada evinde Çaykur Rizespor'la 2-2 berabere kalıp taraftarının protestosuna maruz kalan Göztepe'de Stanimir Stoilov maç sonunda, milli ara dönüşünde çok daha güçleneceklerini ve galibiyetler alacaklarını ifade etti.

Özellikle sakat oyuncuların dönüşünü beklediklerini o dönem ifade eden Bulgar çalıştırıcı, "Sakat futbolcularımızın dönüşüyle eskisi gibi daha güçlü bir takım olacağız. Savunmada eksiklerimiz bizi olumsuz etkiledi. Futbolcularımızın takıma dahil olmasıyla yeniden çıkışa geçeceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Verilen 22 günlük milli arada Göztepe'de sakat oyunculardan Gambiyalı stoper Sonko Sundberg ve Tanzanyalı orta saha Novatus Miroshi takıma dahil oldu.

MIROSHI GOLLE DÖNDÜ

Sezon başında ağır bir sakatlık geçiren ve ilk 6 maçta forma giyemeyen Sundberg'in dönüşü defansa olumlu yansıdı. Deneyimli stoper Eyüpspor ve Kocaelispor maçlarında, genç Ege Yıdırım'ın yerine ilk 11'de görev yaptı. Göztepe iki maçta sadece 1 gol yedi. Yine orta sahanın önemli ismi Miroshi de ilk 11'e döndü. Miroshi, son Kocaelispor sınavında attığı şık golle 2-1'lik galibiyette büyük rol oynadı. Art arda gelen galibiyetlerle tırmanışa geçen Göztepe, pazar günü evinde Çorum FK ile oynayacak.