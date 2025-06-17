Süper Lig'de yeni sezon öncesi ilk resmi transferini Adana Demirspor'dan sağ bek Arda Okan Kurtulan'ı alarak gerçekleştiren, Brezilyalı stoper Allan Godoi ve golcü Janderson ile da anlaşan Göztepe, 2 yerli futbolcuya daha kancayı attı. Gelecek sezon için geniş bir kadro kurmayı planlayan Göztepe, yine Adana Demirspor'dan kanat ve forvetlerde görev yapan Yusuf Barasi ile bonservisi Galatasaray'dan bulunan sol bek Kazımcan Karataş'ı listesine ekledi. Şu ana kadar iç transferde 7 oyuncuyla yollarını ayıran sarı-kırmızılılar Yusuf ve Kazımcan'ın transferini bitirebilmek için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

YUSUF BARASİ'DEN 8 GOL, 2 ASİST

Hollanda'da AZ Alkmaar takımında yetişen 22 yaşındaki Yusuf, 2023-2024 sezonunda Adana Demirspor'a transfer oldu. 2 sezon Adana temsilcisinde istikrarlı bir görüntü ortaya koyan Yusuf, geçen sezon 30 maça çıktı. Adana Demirspor formasıyla 30 müsabakada 8 gol atıp 2 de asist yapan Yusuf Barasi, küme düşme üzüntüsü yaşadı.

RUSYA'DA KİRALIK OYNADI

Göztepe'nin ezeli rakibi Altay'da yetişen 22 yaşındaki Kazımcan ise 2022-2023'te Galatasaray'a transfer oldu. Galatasaray'da genelde yedek kalan Kazımcan ilk olarak Ankaragücü'ne kiralandı. Geçen sene ise Rusya'da kariyerine devam eden genç sol bek, FK Orenburg takımının formasını terletti. Geçici olarak transfer olduğu Orenburg'da 22 resmi maç oynayan Kazımcan Karataş 1 kez ağları sarstı. Godoi ile Janderson'un imzasını açıklamayı bekleyen Göztepe, yabancı transferinde yeni hamleler de yapacak.