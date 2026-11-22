Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Göztepe, Kazım Karabekir Stadyumu'nda Erzurumspor FK ile karşı karşıya geldi. Stanimir Stoilov yönetimindeki sarı-kırmızılılar, mücadeleyi 1-0 kazanarak deplasmandaki galibiyet serisini dört maça taşıdı.
SON 6 MAÇTA 5 GALİBİYET
Göztepe'ye üç puanı getiren golü 70. dakikada Efkan Bekiroğlu kaydetti. Ligdeki son altı maçında beşinci galibiyetini alan Göztepe, puanını 18'e yükseltti.
Üst üste üçüncü karşılaşmasından da yenilgiyle ayrılan Erzurumspor FK ise 14 puanda kaldı.