Türkiye Kupası B Grubu 3’üncü maçında Kasımpaşa sahasında Göztepe’yi konuk etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda saat 16.00’da başlayan karşılaşmada Ömer Tolga Güldibi düdük aldı. Güldibi’nin yardımcılıklarını Nurettin Demir ve Haydar Avcı üstlendi.
Kasımpaşa U-19 takımıyla çıktığı karşılaşmaya çıkarken, İzmir ekibi ideale yakın 11’i ile sahada yer aldı.
GOL YEMEDEN TAMAMLADI
Göztepe, ilk yarıda oyunun hakimi olurken 12’nci dakika Juan ve 38’inci dakikada Matsuki’nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.
İkinci yarıya da hızlı başlayan sarı-kırmızılılar, 46’ncı dakikada Matsuki, 50’nci dakikada Kubilay ve 74’üncü dakikada Nazım’ın golleriyle skoru 5-0’a getirdi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Göztepe deplasmanda Kasımpaşa’yı 5-0 mağlup ederek, Türkiye Kupası’nda çeyrek finale yükseldi.
İzmir ekibi, grup etabını gol yemeden tamamladı.