Trendyol Süper Lig'in 27. hafta erteleme karşılaşmasında Galatasaray, deplasmanda Göztepe'yi 3-1 mağlup etti. Sarı-Kırmızılılara kritik virajı aştıran golleri Barış Alper, Allan (k.k.) ve Lemina atarken, Göztepe'nin tek sayısını Juan Santos kaydetti. Karşılaşmaya Barış Alper Yılmaz santrfor pozisyonunda başlarken, Mauro Icardi yedek soyundu.

GİRER GİRMEZ BARIŞ'A KOŞTU

Maçın 85'inci dakikasında Leroy Sane'nin yerine oyuna dahil olan Icardi, sahaya girer girmez kaptanlık pazubandını almak için Barış Alper'in yanına gitti. İkilinin verdiği bu kare, maçtan sonra sosyal medyada en çok konuşulan olaylardan oldu.

"BİR NESLİ GALATASARAYLI YAPTI"

Barış Alper ise karşılaşmanın ardından kaptanlık bandının alınmasıyla ilgili soruyu şöyle yanıtladı:

"Galatasaray'a kaptan olmak gurur verici. Tarif edilemez bir duygu. İlk geldiğim günden bugüne, geçmişe bakınca çok değerli anılar birikti. Kulübüm ve taraftarlar beni ben yaptı. Takımın kaptanları var. Görünmeyen kaptanlar da var. Bugün ben kaptan çıktım ve çok gurur vericiydi. Ama tabii ki Mauro Icardi'den bahsediyoruz. O, çok özel birisi. Bir nesli Galatasaraylı yaptı. Bunu hepimiz biliyoruz."

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Öte yandan sosyal medya, çok konuşulan olay karşısında adeta ikiye bölündü. Bir taraf Barış Alper'e yapılanın haksızlık olduğunu savunurken, diğerleri 'her kaptanın aynı hareketi yapacağı' görüşünde birleşti. Yorumların bir kısmı şöyle:

- "Pazubandı değerini bilende kalmalıydı."

- "Adam birinci kaptan, tabii ki alacak. Almasa 'Küstü, böyle kaptan mı olur?' diyecektiniz. Bir salın şu adamı..."

- "Kaptan o, tabii ki alacak."

- "Barış Alper'e kalsaydı daha şık dururdu."

- "Alsa neden, almasa neden..."

- "4 dakika taksa ne takmasa ne, kompleksli adam..."