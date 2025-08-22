Fatih Karagümrük, Süper Lig’in 3’üncü haftasında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda konuk ettiği Göztepe’ye 2-0 mağlup oldu.
Maçın ilk 20 dakikasında gol sesi duyulmadı. Göztepe, 27’nci dakikada gole yaklaştı. Ceza sahası dışı sağ çaprazından Janderson’un vuruşunda top kaleci Grbic’den sekti. Seken topu önünde bulan Arda Okan’ın vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından dışarı çıktı.
40’ıncı dakikada Göztepe öne geçti. Janderson’un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Olaitan’ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1. İlk yarı Göztepe’nin 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.
İkinci yarıya etkili başlayan Göztepe, 51’nci dakikada gole çok yaklaştı. Fatih Karagümrük’te Alper Emre Demirol’un ters kafa vuruşunda meşin yuvarlak ceza sahası içi sol çaprazında Janderson’un önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda topu kaleci Grbic ayakları ile çıkardı.
65’inci dakikada Göztepe farkı 2’ye çıkarttı. Sol kanattan Cherni’nin ceza sahası içine ortasına Janderson uçarak kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2.
Karşılaşma Göztepe’nin 2-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.