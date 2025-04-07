Süper Lig’de 8 maçtır galip gelemeyen, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise yarı finale yükselen Göztepe evinde Gaziantep Futbol Kulübü ile son dakikada attığı golle 1-1 berabere kaldı.
ÖNCE KURTARDI SONRA ASİST YAPTI
43’üncü dakikada Göztepe penaltı atışından yararlanamadı. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Juan'ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Burak Bozan'dan döndü. Topu takip eden Romulo, rakibinin yüzüne yaptığı müdahale sonrası yerde kaldı. Hakem Adnan Deniz Kayatepe, beyaz noktayı gösterdi. Romulo'nun penaltıda sol köşeye gönderdiği topu kaleci Burak Bozan kurtardı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.
48’inci dakikada Gaziantep FK 1-0 öne geçti. Kaleci Burak Bozan'ın pasında savunmanın arkasına sarkan Halil Dervişoğlu'nun, ceza sahasında rakiplerin çalımlayıp sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
SON DAKİKADA DENGE GELDİ
90+4’üncü dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Sol kanattan Juan'ın ortasında Nielsen'in kale çizgisi önüne indirdiği topu Kubilay Kanatsızkuş, boş ağlarla buluşturdu: 1-1.
90+5’inci dakikada Göztepe bir kez daha gole yaklaştı. Ceza sahası sağ ön çizgisi üzerinde topla buluşan Tijanic'in sert şutunda top üst direkten oyun alanına döndü. Romulo'nun tamamlamak istediği meşin yuvarlak kaleci Burak Bozan'da kaldı.