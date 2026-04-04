Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Gençlerbirliği evinde Göztepe ile karşılaştı. Eryaman Stadı’nda oynanan mücadeleyi Göztepe 2-0 kazandı. İzmir temsilcisine galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Miroshi ve 68. dakikada Bokele kaydetti.
Süper Lig’de 6 haftadır galibiyet özlemi çeken Stoilov ve öğrencileri 3 puan özlemini bitirdi. Göztepe puanını 46’ya yükseltti. Kümede kalma savaşı veren başkent ekibi Gençlerbirliği ise 25 puanda kaldı.
Öte yandan Göztepe'de Malcon Bokele 54. dakikada gördüğü sarı kart sonrasında Galatasaray maçında cezalı duruma düştü. İzmir ekibi, Galatasaray ile 8 Nisan Çarşamba günü erteleme maçında karşı karşıya gelecek.