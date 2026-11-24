Sezon başında Trabzonspor ile oynanan hazırlık maçında yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle ligin ilk 6 haftasında formasından uzak kalan Sonko Sundberg'in yokluğu, Göztepe'ye pahalıya mal oldu. İzmir temsilcisi, tecrübeli savunmacıdan mahrum çıktığı ilk 6 haftada Samsunspor (D), Alanyaspor (D) ve Çaykur Rizespor ile berabere kalırken; Gençlerbirliği, Gaziantep FK ve Galatasaray (D) karşılaşmalarından mağlubiyetle ayrıldı. İlk milli araya 3 puanla düşme hattında giren sarı-kırmızılıların kaderi, Sonko'nun sahalara dönmesiyle tamamen değişti.

30 yaşındaki stoperin iyileşerek takıma katılmasının ardından müthiş bir çıkış yakalayan Göztepe; Eyüpspor (D), Kocaelispor (D), Çorum FK ve Fenerbahçe (D) maçlarını kazanarak 4 maçlık galibiyet serisi elde etti. Ancak yaşadığı yeni bir sakatlık nedeniyle İstanbul Başakşehir müsabakasında forma giyemeyen Gambiyalı futbolcunun yokluğunda Göztepe, sahasında rakibine 2-1 yenilmekten kurtulamadı.

GÖZLER TRABZONSPOR MAÇINA ÇEVRİLDİ

Son milli arada tedavi sürecini tamamlayan ve Erzurumspor FK deplasmanında ilk 11'deki yerini geri alan Sonko Sundberg, takımının 1-0'lık galibiyetinde yine başroldeydi. Mücadelenin ilk yarısında rakip fileleri havalandırmayı başaran deneyimli stoperin sevinci, VAR incelemesi sonrasında hakemin faul gerekçesiyle golü iptal etmesiyle yarım kaldı.

Sonko Sundberg'in sahada olduğu 5 maçta 5 galibiyet alarak yüzde 100'lük bir kazanma oranı yakalayan Göztepe, bu hafta sahasında konuk edeceği Trabzonspor karşılaşması öncesinde de en büyük kozunu sahaya sürmeye hazırlanıyor.