Süper Lig'de evinde Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalıp 47 puan ve averajla 6'ncı sıraya gerileyen Göztepe'nin Brezilyalı golcüsü Juan Silva kariyer rekorunu kırdı. Son 4 maçta 3 gol atarak toplam gol sayısını 9'a çıkaran 24 yaşındaki futbolcu takımının en skorer ismi olurken, kariyerinde de ilk kez bu kadar fazla sevinç yaşadı. Brezilya ekibi Sao Poulo'da bir sezonda en fazla 3 gol atabilen Juan geçen sezon transfer olduğu sarı-kırmızılılarda ilk senesinde resmi maçlarda 8 gol kaydetti. Bu sezon ise Romulo'nun Alman ekibi Leipzig'e satılmasıyla takımının en önemli kozu olan Sambacı 29 hafta sonunda 9 gole ulaştı.

15 MİLYON EURO TEKLİF GELMİŞTİ

Göztepe, Juan'ın artan performansına rağmen oyuncunun son haftalarda gol attığı maçları kazanamadı. Juan, sezonun ikinci yarısında ilk golünü Corendon Alanyaspor'a karşı atarken, müsabaka 2-2 berabere bitti. Göztepe, Juan'ın gol attığı Galatasaray maçını 3-1 kaybetti. Kasımpaşa maçından ise 3-3'lük eşitlikle ayrıldı. Ara transfer döneminde Fransız ekibi Lille'in 15 milyon Euro bonservis teklif ettiği Juan'ı bırakmayan yönetimin yaz döneminde ise oyuncuyu yüksek bir fiyatla satacağı ifade edildi.