Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe, Çaykur Rizespor'u konuk etti. Mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Göztepe, 3. dakikada Arda Okan Kurtulan'ın golüyle 1-0 öne geçti. 70. dakikada Olawayin'in golüyle Çaykur Rizespor beraberliği yakaladı. 80. dakikada Doicaru'nun golüyle Çaykur Rizespor 2-1 öne geçti. 90+2. dakikada Efkan Bekiroğlu'nun penaltıdan attığı golle Göztepe beraberliği sağladı. Bu beraberlikle Çaykur Rizespor, puanını 10'a yükseltti. Ligde henüz kazanamayan Göztepe, 3 puanla 17. sırada kaldı. Milli ara sonrası Rizespor, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Göztepe ise Eyüpspor deplasmanına gidecek.

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