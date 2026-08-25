İzmir'de Göztepe taraftar gruplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 'Forza' ve 'Yalı' gruplarında faaliyet gösterdiği belirlenen iki organize suç örgütüne yönelik baskınlarda 29 şüpheli gözaltına alındı.

"8 AYDA 8 ŞİDDET EYLEMİ"

Soruşturma, 19 Eylül 2025'te Emircan Övüç'ün ateşli silahla öldürülmesinin ardından derinleştirildi. Yapılan incelemede, iki grup arasında yaklaşık 8 aylık süreçte 8 ayrı şiddet eylemi gerçekleştiği tespit edildi. Toplam 59 şüpheli belirlenen dosyada, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda silah, mühimmat, uyuşturucu hap ve çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

Operasyon sonrası adliyeye sevk edilen 28 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 25'i tutuklandı. İşlemlerinin ardından serbest bırakılan 1 şüpheli ise adli makamlara teslim edilmedi.

Cezaevinde bulunan 27 şüphelinin de yeniden hakim karşısına çıkarıldığı belirtildi. Bu şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 26'sı yeniden tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında toplam tutuklu sayısı 51'e ulaştı. Firari durumdaki 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.