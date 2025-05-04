Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Göztepe, deplasmanda Adana Demirspor'u 2-1 yendi.
3. dakikada Göztepe 1-0 öne geçti. Dennis'in uzun pasında savunmanın arkasında topu kontrol eden Romulo’nun şutunda meşin yuvarlak kaleci Deniz Dönmezer'den döndü. Kubilay Kanatsızkuş kale sahasında kafayla dönen topu ağlara gönderdi.
9. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Soldan serbest atış kullanan Tijanic'in ceza sahasına yaptığı ortada Nielsen altıpasta kafayla topu filelere yolladı: 0-2.
21. dakikada Tijanic ile verkaç yaparak sağ çaprazdan ceza sahasına giren Romulo'nun şutunda, top üstten auta gitti.
33. dakikada Adana Demirspor farkı 1'e indirdi. Alioui'nin savunma arkasına gönderdiği topa hareketlenen Ali Yavuz Kol, ceza sahasında kaleci Lis'i önde görünce kafayla aşırtma vuruş yaparak topu ağlara gönderdi: 1-2.
70. dakikada Göztepe'de Nielsen'in sağ kanattan yerden çevirdiği topa, Victor Hugo ceza sahası sağ çaprazından gelişine vurdu. Meşin yuvaryak üstten auta çıktı.
86. dakikada Adana Demirspor ceza sahasında oluşan karambolde Romulo topa vuramadı. Ardından Dennis penaltı noktası üzerinde şutunu çekmek isterken topu ıskaladı, kaleci Deniz Dönmezer boşta kalan topu kontrol etti.
90. dakikada Romulo ceza sahasının sağ çaprazından pasını Victor Hugo'ya çıkardı. Victor Hugo'nun çektiği şutta, meşin yuvarlak kalenin solundan auta gitti.
Karşılaşma, Göztepe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.