Göztepe'de geçen sezon kadroda düşünülmeyen Rhaldney, bu sezon orta sahanın temel isimlerinden biri oldu. Brezilyalı futbolcu, Süper Lig'in ilk 11 haftasındaki performansıyla teknik direktör Stanimir Stoilov'un vazgeçilmezleri arasına girdi. Geçen sezonun devre arasında Portekiz ekibi Alverca'ya kiralanan 27 yaşındaki oyuncunun, yaz döneminde de Göztepe'den ayrılması gündeme gelmişti. Takıma dönen Rhaldney, kendisine verilen ikinci şansı değerlendirdi. 11 MAÇIN 9'UNDA İLK 11'DE Nijeryalı Anthony Dennis'in satılmasının ardından orta saha alternatifleri arasında yer alan Rhaldney, bu sezon transfer edilen Alex Matos ve Tino Anjorin'le forma rekabetinde öne geçti. Ligdeki 11 maçın tamamında süre alan Brezilyalı futbolcu, 9 kez sahaya ilk 11'de çıktı. Rhaldney, bir golle de hücuma katkı sağladı.

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