Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 22 Nisan'da terör örgütü mensuplarının saldırısında ağır yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day'ın tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu bildirdi.
Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristler tarafından düzenlenen dronlu saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day bugün memleketi Trabzon'da son yolculuğuna uğurlandı.
TRABZON HALKINA DESTEK OLDULAR
Kent merkezindeki İskenderpaşa Camii'nin avlusunda askeri tören düzenlenen askeri törene çok sayıda vatandaş katılırken kupa maçı için gelen Göztepeli bazı taraftarlar da dikkat çekti.
Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Trabzonspor-Göztepe yarı final maçı için şehre gelen Göztepeli taraftarlar şehidin son yolculuğuna uğurlandığı törene Trabzon halkı ile birlikte katıldı.
Maç öncesi verilen birlik mesajı taraftarlar tarafından alkış alırken paylaşılan görüntüler de sosyal medyada takdir topladı.