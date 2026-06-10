Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta pazartesi gecesi gerçekleşen bıçaklı saldırının ardından kentte ve çevre bölgelerde şiddet olayları patlak verdi.

Sudanlı bir adamın, bir İrlanda vatandaşının üzerine oturarak defalarca yüzünden bıçaklaması İrlanda'daki sağcı kesimi ve öfkeli halkı sokaklara döktü.

Sokaklarda barikat kuran protestocular, araçları yaktı ve göçmenlere ait iş yerleri ve konutları tahrip ettiler. Bazı binalar da ateşe verildi.

Saldırılar, sadece Sudan asıllı göçmenlere değil aynı zamanda diğer göçmen gruplarına da sıçradı. Protestocular bir Türk berberini tahrip etti, camlarını kırdı.

Bazı yağmacılar ev ve işyerlerini bastı, bu yerleri tahrip edip binaları kundakladı. Kuzey İrlanda Polis Teşkilatı (PSNI), yaşanan şiddet olayları nedeniyle birçok kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını bildirdi.

Olaylar neticesinde kentteki tüm toplu taşıma hizmetleri geçici olarak durduruldu. Polis güçleri ve siyasetçiler sağduyu çağrısında bulundu.

TÜRK BERBER HEDEF ALINDI

Şiddet eylemleri Belfast'ın yanı sıra 5 ayrı şehre daha sıçradı. İngiltere ve İskoçya'da da protestolar yaşandı.

Belfast'ın doğusundaki Lendrick Street ve Newtownards Road üzerinde maskeli gruplar evlerin kapılarını tekmeleyerek camları kırdı, çöp konteynerlerini ve bir otobüsü ateşe verdi.

Ayrıca Ballyclare kasabasında bir Türk berber dükkanına saldırı gerçekleşti, dükkanın camları kırıldı.

Newtownabbey ve Portadown'da ise polis araçları dahil olmak üzere çok sayıda araç kundaklandı.

Kuzey İrlanda İtfaiye ve Kurtarma Servisi (NIFRS), salı akşamı büyük çoğunluğu Büyük Belfast bölgesinde olmak üzere 62 ihbara müdahale edildiğini ve talebi karşılamak için ek 21 itfaiye aracının görevlendirildiğini açıkladı.

KAFASINI MUTFAK BIÇAĞIYLA KESMEYE ÇALIŞTI

Olayların fitilini ateşleyen bıçaklı saldırı, Pazartesi günü saat 22:30 sularında Kuzey Belfast'taki Kinnaird Avenue'da gerçekleşti.

Saldırıda göz, boyun ve sırtından ciddi şekilde yaralanan 40'lı yaşlarındaki bir erkek hala yaşam savaşı veriyor. Mağdurun tedavisi sürüyor.

Saldırı anları kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde, elinde nispeten küçük bir bıçakla yerdeki bir adamın defalarca suratından bıçaklandığı görüldü. Saldırgan çevredekileri tehdit etti.

Görgü tanıklarına göre saldırgan, saldırdığı adamın kafasını aynı bıçakla kesmeye çalıştı ancak başarısız oldu.

Olay yerinde bir mutfak bıçağı ele geçiren polis, saldırganın ilk etapta Somali kökenli olduğunu duyursa da daha sonra zanlının Sudan uyruklu olduğunu belirtti.

30 yaşındaki zanlı; adam öldürmeye teşebbüs, kamusal alanda kesici alet bulundurma ve ölüm tehdidi suçlamalarıyla çarşamba günü mahkemeye çıkarılacak.

İngiltere İçişleri Bakanlığı, 2023 yılında ülkeye girerek mülteci statüsü alan zanlının 2028 yılına kadar oturum izni bulunduğunu ve daha önce ulusal güvenlik veri tabanlarında herhangi bir kaydının olmadığını bildirdi.

SİYASETÇİLERDEN İTİDAL ÇAĞRISI

Yaşanan şiddet olaylarının ardından Kuzey İrlanda genelindeki siyasi figürlerden tepkiler gecikmedi.

Adalet Bakanı Naomi Long, sokaklardaki maskeli gruplara tepki göstererek nefretin kazanmasına izin verilmeyeceğini vurguladı.

Başbakan Yardımcısı Emma Little-Pengelly ve Kuzey İrlanda Bakanı Hilary Benn de şiddetin hiçbir haklı gerekçesi olamayacağını belirterek vatandaşları barışçıl protestolara davet etti.

Emniyet Genel Müdürü Jon Boutcher, sokaklardaki devriyelerin ilerleyen günlerde artırılacağını açıkladı.