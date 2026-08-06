Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesi Güneşler köyünde S.T. (62) ile komşusu Yakup Açıkgöz (64) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.T., tabancayla Açıkgöz'e ateş etti. Açıkgöz, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay sırasında şüpheli S.T.'nin, Yakup Açıkgöz'e ait ev ve aracı da ateşe verdiği öğrenildi. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında araç kullanılamaz hale gelirken evde hasar oluştu. Yaşanan kavgada E.F., yangında ise D.A. yaralandı. Yaralılar tedavi için Çatalzeytin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. S.T., jandarma ekiplerince olayda kullandığı silahla yakalandı.

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