Arazi anlaşmazlığından doğan husumet neredeyse kanlı bir faciaya sebep oluyordu.

4 Kasım 2024 günü Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Tepebaşı Mahallesi'nde yaşanan olayda saldırıya uğrayan Devran Palut, eşi ve 7 yaşındaki kızının bulunduğu araca doğru ilerledi. O esnada bir kişinin tekmeli ve yumruklu saldırısına uğradı. Palut yere düşünce başka noktalardan gelen 3 kişi de sopayla vurmaya başladı.

TABANCAYLA KAVGAYA GİRDİ

Olayı gören araçtaki eşi, Devran Pulat’ı kurtarmak için dışarı çıkarak elindeki tabancayla şüphelilere ateş etmeye çalıştı. Bu sırada 7 yaşındaki kızları araçtan inip kadının yanına geldi. Çevreden bir kişi kadının elindeki silahı alarak, havaya ateş etmeye başladı.

İKİ ARAÇTAN KARŞILIKLI ATEŞ AÇILDI

Şüpheliler dağılırken, bu kez Pulat’ın yanına yaklaşan bir otomobilden ateş edilmeye başlandı. Devran Pulat, yerdeki tabancayı alıp, park halindeki 2 aracın arasına girerek kendisini korumaya çalıştı.

Şüpheliler kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Toplamda 28 el edilen ateşte 6 kurşunun isabet ettiği Pulat, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Pulat tedavisinin ardından taburcu edilirken, vücudunda 2 merminin kaldığı öğrenildi. Bu arada yaşananlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 6 FİRARİ ARANIYOR

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Firari 6 şüphelinin yakalanması için de çalışmalar sürüyor.